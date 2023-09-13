前桃園市警察局朱姓警員，11年前與電玩業者合作，業者假報人頭讓朱取締，以達成警方取締賭博電子遊戲場所績效，一審依偽造文書等罪將朱男判刑2年，二審改判1年6月，緩刑4年，檢不服提上訴，最高法院認為朱在另案緩刑期間犯下本案，且又再另犯同類型犯罪，不符合緩刑要件，自為改判撤銷緩刑，朱男判刑1年6月定讞、須入獄。

朱男擔任桃園八德分局四維派出所警員時，為達成取締賭博電子遊戲場所績效，與電子遊戲機業者商議，由他約定取締時間地點，對方安排機台及冒充現場負責人之人頭，店員備妥供取締之電子遊戲機。

朱男在2010年10月18日、2011年1月25日、2012年1月30日與業者約定取締時地，由對方指示人頭冒充為現場負責人到場配合取締，朱前往逮捕不是電子遊戲機之犯罪行為人移送法辦。

一審桃園地方法院將朱男依公務員登載不實文書罪共3罪，各處有期徒刑1年2月，執行有期徒刑2年，二審台灣高等法院考量朱男因一時失慮，致罹刑章，判刑1年6月，緩刑4年，並應向公庫支付80萬元，檢上訴，最高法院將緩刑（含所附負擔）諭知部分撤銷，判囚1年半定讞。