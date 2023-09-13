神基投控暨神基科技董事長黃明漢表示：「Getac很早就意識到LiFi技術能從本質上改變許多企業作業和溝通方式的可能性。透過與Signify的合作，我們全力投入設計、製造和嵌入創新的強固型LiFi解決方案，讓我們的客戶能夠將此成為現實。」

Getac多年來持續走在LiFi(Light Fidelity)創新的最前線，率先透過使用外部轉換器，設計能整合LiFi技術的強固型裝置。如今更進一步，將該技術完全嵌入強固型裝置中，再次成為業界第一。Geta目前密切地Signify針對其Trulifi技術展開專案合作，目標是LiF技術提供給客戶。

神基投控暨神基科技董事長黃明漢是集研發和業務及管理能力的專業經理人，神基科技主力產品除了以Getac為品牌的攜帶式強固型電腦外，還包括複合材料、汽車零件及航太扣件。黃明漢在2020年首度進入《哈佛商業評論》全球繁體中文版評選的〈2020年HBR台灣CEO 100強〉，以任內創造189％的總股東報酬率及新台幣263億元的市值成長，位居第88名。

LiFi技術是利用光線來傳送資料，不同於傳統的WiFi、LTE、4G、5G等射頻(radio frequency)技術。這種創新方法具有多項超越射頻技術的優勢，包括超低延遲、提高隱私和資訊安全，以及卓越的連線品質，而這些優勢在禁止射頻使用的環境中更能凸顯出其重要性。