蘋果發表會正式公開iPhone 15系列新機，其中Pro及Pro Max搭載A17 Pro處理器晶片，受外界高度關注。該產品不僅是由台積電代工，還是首款3奈米手機晶片，成為蘋果此次發表會的核心，盤點5大亮點讓你了解。

蘋果對A17 Pro晶片信心十足，帶有6核CPU、6核GPU及16 核神經網路引擎，甚至可以挑戰某些PC性能，相當強大。CPU速度加快10%、GPU速度提升20%，能源效率與性能可說是歷代最強。

A17 Pro晶片僅應用在Pro及Pro Max系列上，iPhone 15及iPhone 15 Plus則使用iPhone 14 Pro系列的A16晶片。此外，過去蘋果的手機晶片命名為Bionic此次特別命名為A17 Pro晶片，未來似乎有望延續命名。

iPhone 15 Pro及Pro Max搭載A17 Pro晶片，遊戲體驗感受將大幅提升，蘋果表示，iPhone 15 Pro支援「硬體加速光線追蹤」，比先前快上4倍，搭載A17 Pro晶片讓繪圖處理效能更強化。

該晶片也讓USB-C傳輸效率更快，能在手機上支援USB 3等級，傳輸速度將是USB 2等級的20倍，使iPhone傳輸4K 60fps的HDR影片能更加快速。

此外，蘋果為了讓串流影音服務內容獲得更有效率的處理，蘋果首度在A17 Pro上加入AV1格式的專用解碼器，整體影音處理會更快，用戶體驗也能有明顯突破。