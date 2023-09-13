近日進口雞蛋洗選上架的標示日期引來爭議，尤其超思公司進口巴西蛋效期只到9月底，但卻有通路出現效期標示到10月5日的蛋出現，且衛生局稽查發現未有塗蠟等延長保存期限作為，打臉農業部說法。農業部表示，這批巴西蛋在巴西時確實有塗蠟噴膜，但在國內經洗選後就未再噴膜處理。

根據農業部清查，專案進口的巴西雞蛋最後一批的有效期限分別是9月24日、9月25日和9月27日，市面上有民眾發現來自巴西的盒裝雞蛋的有效期限為10月5日，此為最後一批進口之巴西雞蛋，洗選蛋品業者已確認標示錯誤，並全面從通路上下架。

農業部表示，北部和南部賣場各有1000多盒，以每盒10顆來算，本批巴西蛋共計2萬多顆蛋遭下架，但已賣出去的則未統計。

負責洗選的台農蛋品負責人涂萬財昨日說明，所有進口雞蛋都會依食藥署相關規定辦理，這次因台農每日洗選量極大，且批次較多，導致本批巴西進口雞蛋誤標效期，但本批雞蛋仍在巴西來源蛋場的有效期限內，本批巴西雞蛋已主動全面回收下架。

農業部日前指出，洗選業者若要延長保存期限可透過塗蠟噴膜方式，這方式已經行之有年，技術也很成熟，但衛生局前往業者處稽查時卻未發現有塗蠟噴膜，此舉已違反食安法，將依法裁處4萬至400萬元罰鍰。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，台農蛋品上市的巴西蛋僅在全聯超市架上販售，這批巴西蛋還在巴西境內時確實有做噴膜，因此保存期限有120天是沒問題的，只是來到台灣洗選場洗選分級後會將原本的膜洗掉，之後就沒再噴膜處理。

全聯公司回應，自昨日起開放退貨，11月11日前民眾皆可到原購買門市辦理，至於退貨多少，以及民眾的反映如何，這些部分還需要再觀察。