法務部及最高檢日前在桃園及新北市舉辦2024年選舉查察座談會。（最高檢提供）

法務部及最高檢日前在桃園及新北市舉辦2024年選舉查察座談會。（最高檢提供）

法務部及最高檢日前在桃園及新北市舉辦2024年選舉查察座談會。（最高檢提供）

法務部及最高檢日前在桃園及新北市舉辦2024年選舉查察座談會。（最高檢提供）

為防範AI或Deepfake深偽技術製造假訊息，影響2024年總統及立委選舉結果，法務部、最高檢察署日前在桃園、新北舉辦首場選舉查察座談會，最高檢指示6都7個檢察署成立「AI生成或深度偽造（Deepfake）假訊息案件處理中心」立即澄清、下架、由8名主任檢察官及6名檢察官專責溯源追查嫌犯，至於全國性重大假訊息案件則由台北地檢署3名檢察官全天候輪班處理追查。

最高檢指出，桃園及新北市日前舉辦2024年選舉首場查察座談會，整合桃園、新北地區檢警調、廉政及移民單位。會中法務部長蔡清祥要求選舉查察團隊以地檢署為核心，檢察長要擔起責任，全力查賄；檢察總長邢泰釗則指示加強院檢溝通，各地檢 警調須用心經營地雷，才能增加地雷引爆率，積極查賄。

調查局長王俊力強調，會整合所有外勤處站，提供友軍單位境外勢力介入選舉金流的資金報告。另警政署長黃明昭表示，全國警方已嚴密注蒐宮廟經費及活動，針對網路賭盤過往的經營者、網站、投注站、博奕公司加強查緝。

最高檢指示，隨著大選日期逼近，為因應各種假訊息可能海量出現、快速傳播，六都檢察署成立「AI生成或深度偽造（Deepfake）假訊息案件處理中心」，由專責主任檢察官偵辦，集中偵查能量，達到「立即澄清」、「迅速下架」及「溯源追查主嫌」目標。

六都檢察署處理AI或Deepfake假訊息案的人員，分別是北檢：陳旭華主任、檢察官許宏緯。士檢：楊冀華主任、檢察官林思吟。桃檢：黃榮德主任、林劭燁主任。中檢：林宏昌主任、檢察官吳昇峰。南檢：吳維仁主任、蔡佩容主任。雄檢：劉俊良主任、檢察官高永翰。橋檢：顏郁山主任、檢察官楊翊妘。

至於全國性重大假訊息案件由台北地檢署全權處理，由高一書主任檢察官、檢察官郭耿誠、江宇程3人專責負責重大假訊息案件，選前1個月將全天候值班，立即處理假訊息案件。