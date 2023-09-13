美國國會參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）的幕僚今天說，舒默計劃不久後將率領跨黨派國會代表團訪問中國、日本與韓國。美國媒體報導，這趟訪問預計今年10月展開。

路透社報導，民主黨籍的舒默過去一再敦促華府對中國採取更強硬的立場，他此趟中國行將是一次高調的訪問。在此之前，拜登（Joe Biden）政府多位官員已接連出訪中國，包括今年8月訪中的美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。

共和黨籍聯邦參議員克雷波（Mike Crapo）的辦公室已證實，克雷波是這趟中國行的主要共和黨人。

中國駐華府大使館未立即對這趟計劃中的訪問置評。

在各界擔憂美中兩大強權的摩擦可能失控之際，拜登政府試圖加強與中國的溝通，特別是在經濟與國防層面。

美國總統拜登上月簽署一項行政命令，禁止美國投資中國的電腦晶片等敏感科技領域，並要求在投資其他科技產業時通知政府。

美國政治新聞網站「酒杯新聞」（Punchbowl News）今天稍早報導舒默將訪問中國，稱這趟訪問可能於今年10月成行。

舒默今年5月再度發起行動因應中國的競爭，計劃立法加強美國解決科技、安全與威脅台灣等爭議的能力。

美國去年通過全面性法案，強化與北京在半導體等科技方面的競爭後，舒默和民主黨委員會領袖5月表示，他們將立法限制相關技術流向中國、嚇阻中國與台灣發生衝突，並加嚴規定防止美國資本流向中國企業。

舒默5月表示，這項「中國競爭法案2.0」（China Competition Bill 2.0）將擴大去年「晶片法案」（Chips and Science Act）的範疇。該法案去年經拜登簽署生效，批准為半導體研究與製造提供520億美元補貼，這是對美國產業政策的罕見重大嘗試。

在長期分裂的美國國會裡，希望對中國採取強硬立場是少數真正讓兩黨達成共識的觀點之一，去年的法案也獲得民主與共和兩黨壓倒性支持。

今年擬議中的立法也將尋求更多資金，擴大投資國內關鍵科技領域，並為美國提供更好的方案，取代中國「一帶一路」全球基礎建設倡議，以抗衡北京的國際影響力。（譯者：張曉雯/核稿：張茗喧）1120913