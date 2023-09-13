印尼雅萬高鐵計畫延伸至東爪哇的泗水，當年曾與中國競標該工程的日本，如今對延伸計畫似乎興趣缺缺，主要是擔心混合技術會造成計畫更為複雜及可能破壞「日本品牌」。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）昨天報導，日本內閣公共事務秘書四方敬之表示，「混合兩種技術不知能否行得通，例如，我們不能對中國的高鐵項目負責，尤其是出現問題時」。

四方敬之說：「如果我們合作，就有這種可能性。」他補充，日本對（中國）列車的組成或鐵路系統一無所知，因此會小心謹慎，以免捲入其中，進而損害 「日本品牌」。

連接印尼雅加達及萬隆（Bandung）兩大城市的「雅萬高鐵」是中國「一帶一路」倡議的指標工程，耗資73億美元，2016年初開工後，因疫情和土地糾紛完工日期不斷延宕，目前計畫10月1日投入商業營運，遠遠落後於原定於 2019 年通車的計畫。總統佐科威（Joko Widodo）今天將試乘雅萬高鐵。

據印尼中國高鐵公司官網資料，雅萬高鐵通車後，雅加達及萬隆兩地原本3.5小時的車程將縮短至36至44分鐘，

早前，印尼政府已表示雅萬高鐵將延伸至泗水（Surabaya），外界預估，若沒意外將由中國拿下該工程。上週，印尼海洋事務與投資統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）與中國國務院總理李強試乘雅萬高鐵後向媒體表示，印尼政府和北京討論雅萬高鐵延伸至泗水的計畫，李強非常滿意。（編輯：陳承功）1120913