國防部今（13）日表示，自上午6時許起，陸續偵獲中共殲-10、殲-16、蘇愷-30、運-9、運-20、空警-500及無人機等各型機逾35架次出海活動，已有28架次逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域，部分戰機經巴士海峽赴西太平洋與山東號航艦實施海空聯訓。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。而國防部也罕見公布近期海軍基隆艦監控中共航艦CV-17山東艦畫面。

我國海軍有4艘紀德級艦，滿載排水量9783噸，是海軍噸位最大的主力戰艦，具有強大的戰場管理能力，艦上配備標準二型飛彈，作戰範圍可達150公里。

據《中華民國海軍》官網，基隆級飛彈驅逐艦原為美海軍紀德級艦，分於2005年至2006年間交艦，分別命名為「基隆」、「蘇澳」、「左營」與「馬公」軍艦，目前駐地於海軍蘇澳軍港，隸屬海軍一六八艦隊。

該艦具有強大的防空、反水面、反潛及戰場管理能力，可擔任作戰支隊旗艦，控制重要海域阻敵進犯，亦可於作戰中心與戰管中心遭受損毀時，擔任備援。