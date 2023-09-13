黃金地段釋出，屏東市舊酒廠啟動招商說明。（屏縣府提供）

屏東縣政府將於9月21日下午2時，於屏東縣政府南棟301會議室舉辦「屏東市舊酒廠段3-1地號國有非公用土地開發案」招商說明會，藉著與投資人雙向交流機會，讓潛在投資人更了解此案投資環境及條件，同時蒐集業者就招商內容看法與建議，進而作為0後續公告招商作業推動參考。

屏縣府交通旅遊處表示，「屏東市舊酒廠段3-1地號」為屏東市中心商業區用地，基地面積1萬87.28平方公尺（建蔽率80％，容積率400％），東側連接屏東市自由路，也鄰近屏東車站及屏東夜市等，區位交通便利，極具觀光經濟價值。

屏縣府與國產署合作以設定地上權方式辦理，基地面積原為2萬545平方公尺，惟受原物料上漲缺工缺料等外在市場因素，屏縣府與國產署研商後擬具更具市場行情及招商條件，重新辦理招商，使投資廠商有較長時間創造獲利空間及成本分攤。

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