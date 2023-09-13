主管港澳事務的中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥今日表示，支持香港長期保持獨特地位和優勢，也支持香港盡快加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）等，與各地開展更緊密合作，在共建一帶一路中發揮更為重要的功能。

香港星島網報導，由香港政府和貿易發展局主辦的第8屆「一帶一路高峰論壇」，13日起一連兩天在香港會議展覽中心舉行。丁薛祥發表視像致辭時首先指出，中國在10年來秉持共商、共建、共享原則，努力實現高標準、可持續、惠民生目標，與180多個國家和國際組織簽署了200多份共建一帶一路的合作文件，構建了廣泛的朋友圈。

丁薛祥表示，香港發揮自身優勢積極參與共建一帶一路，持續加強與一帶一路國家在各領域的合作。他強調，支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放、規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫，在共建一帶一路中發揮更為重要的功能。

丁薛祥指，支持香港盡快加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）及與更多國家簽訂自貿與投資協定，與各地開展更緊密合作。他還希望香港完善金融服務，進一步推動資金融通。中央亦支持香港發揮國際金融中心優勢，強化全球離岸人民幣業務，進一步暢通融資管道，發展綠色金融，更好滿足一帶一路建設多樣化融資需求，進一步發揮人才優勢。

他也希望香港深化人文交流，促進民心相通，中西文化匯萃；支持香港發展中外文化藝術交流中心，深化與共建國家教育、科技、旅遊、藝術、青年等領域合作，吸引更多學生、學者到港留學學習。

香港特首李家超、中聯辦主任鄭雁雄及貿發局主席林建岳等也在開幕禮致辭。李家超表示，中央政府一直支持香港，香港扮演重要角色，在一帶一路中既是貢獻者，亦是受益者，形容香港是進入一帶一路的「超級高速公路」。

李家超強調，今年的全球會議規模超過了以往任何一屆「一帶一路」峰會，這些創紀錄的數字清楚而有力地證明，香港已重返世界舞台的中心。此外，在「一國兩制」下香港擁有國家的強大支持和長期的全球聯繫，港府正在擴大與「一帶一路」夥伴在廣泛領域的合作。

李家超續指，第一位中東論壇嘉賓將於明天上午出席，屆時將有來自中東政府高級官員和企業領導人的智慧和見解；還有包括一個特殊的金融章節、體育項目等，香港作為在中東以外為東協集資的範例，港府加強了金融犯罪的劃分，並交流關於金融合作的諒解備忘錄。