國民黨立委洪孟楷今再度質疑，農業部長陳吉仲宣稱7月17日後不再進口巴西雞蛋，但8月仍有高達572公噸雞蛋從巴西進口，懷疑農業部又再帶頭說謊，對此，民進黨立院黨團表示，進口雞蛋的到岸後要分批檢疫，8月初清關提領，從到岸到提領，這些蛋會放在冷鏈貨櫃中，這些蛋還是7月17日的蛋，總數沒有增加，不是一個黑數。

民進黨立院黨團指出，國民黨立委洪孟楷所指稱的巴西進口蛋，還是8800萬顆，這是同一批，希望洪孟楷可以放心，這兩周以來，很多在野黨委員提出的問題都被澄清，希望在野黨可以提問，但也要跟大家說可以安心食用。

民進黨立院黨團書記長莊瑞雄說，在野黨不斷攻擊行政部門，行政部門也都回應做澄清，但不能死纏爛打，放行提領時間並不是到岸時間，行政部門也解釋了，不用搞的劍拔弩張，貨品從8月17日都提領完成，巴西專案進口是7月17日，還需要經過檢疫時間，再分批提領，尚未提領就是存放在冷鏈貨櫃保存，事實非常清楚。

莊瑞雄提到，在野黨不斷攻擊，就是希望行政部門解釋錯誤看笑話，才會有一場接著一場的記者會，監督絕對必要，但行政部門大家在缺蛋的時候這麼辛苦，讓國內可以不缺蛋，也應該要肯定他們的努力，不是每天記者會死纏爛打，其實都是轉移焦點。