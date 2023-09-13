楊冪昨（12日）過37歲生日，演藝圈星友惠英紅、Angelababy、迪麗熱巴等人都發文為楊冪慶生，可見她的好人緣，閨密劉詩詩則曬出兩人合照，楊冪雖然頂著素顏入鏡，但她肌膚白皙、零毛孔，狀態好到不科學，劉詩詩則在旁俏皮嘟嘴，雙姝難得同框，畫面美炸。

劉詩詩昨晚曬出楊冪合照，並發文為好姊妹慶生：「生日快樂 一切都好 開心 阿麽（親愛的意思）」，逗得楊冪開心說：「阿麽阿麽阿麽 謝謝深夜蛋糕」，照片中，兩人都穿睡衣入鏡，楊冪更扯，直接公開素顏，她肌膚白皙、透亮，完美到看不見毛孔，俏麗模樣不像是37歲的輕熟女。而劉詩詩雖然頂著妝容，不過她則在旁嘟嘴、作勢要親楊冪，兩人好交情溢於言表。

楊冪、劉詩詩在2009年合作仙俠劇《仙劍奇俠傳3》，戲裡、戲外都成了好姊妹，還被封為「詩冪CP」，隨著兩人各自走紅、拍戲以及劉詩詩步入家庭，兩人逐漸沒有互動，直到去年劉詩詩生日，楊冪曬出兩人登山照，並標記寫下：「祝你生日快樂，永遠幸福、開心、好看❤阿麼」，雙姝才又熱絡起來。