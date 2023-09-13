繼百度文心一言、百川智能、商湯商量SenseChat之後，阿里雲也宣布「通義千問」人工智慧（AI）大模型今日起正式向大眾開放。

綜合陸港媒體報導，9月13日阿里雲宣布「通義千問」AI大模型已首批通過備案，並正式向大眾開放，用戶可登錄通義千問官網體驗，企業用戶可以通過阿里雲調用通義千問API。

阿里雲稱，目前OPPO、得物、釘釘、淘寶、浙江大學等已與阿里雲達成合作，基於「通義千問」訓練自己的專屬大模型或開發大模型應用。

阿里雲是中國首個開源自研大模型的科技大廠。阿里雲方面表示，近期還將開源一個更大參數規模的大模型版本，供全社會免費商用。

上月底，大陸《生成式人工智能服務管理暫行辦法》公示首批通過備案企業，包括百度、抖音、大陸中科院等推出的AI大模型產品已首批通過備案，可正式上線面向公眾提供服務。

隨著大陸國產AI大模型產品陸續上線，行業分析稱，大模型行業應用有望加速，並看好相關領域投資機會。

中信建投研報指出，大模型加速進入產品化落地階段的到來，直接利於大模型服務提供商、已擁有大模型或具備大模型研發能力公司。平安證券則預測，中國生成式AI（AIGC）商用浪潮即將開啟。