民眾黨主席柯文哲（右）、祕書長周台竹及副祕書長許甫（左）13日舉行「政黨防腐劑—第三方舉報平台上線」記者會，許甫說明舉報平台的運作機制。（劉宗龍攝）

巴西蛋爭議連環爆，從原先圖利問題變食安問題，農業粉專「Lin bay好油」踢爆巴西雞蛋進口文件清楚指有效日期110天，農委會卻說120天。民眾黨主席柯文哲今天受訪時表示，為什麼這些人當官當久了，最後良心會不見，已經官商勾結，還幹這種事，「夭壽喔！」他也狠酸，建議乾脆噴防腐劑，可以放更久。

柯文哲今在中央黨部召開民眾黨簽約「勤業眾信」 成立外部第三方檢舉平台記者會。會後被問起巴西蛋爭議時表示，在10年前，記得剛剛出來選舉的時候，他說「政治不難找回良心」，這次他蠻驚訝，為什麼這些人當官當久了，最後良心會不見。

柯文哲說，「好吧，你要汙一點小錢就算了」，標示就很清楚，這個都4個月的蛋，卻偽造有效日期，根本就造假，「已經官商勾結，已經從國庫榨了一筆錢出來，還幹這種事？」台灣話說「夭壽喔！」怎麼幹這種事呢？

柯文哲直言，他對民進黨一個很大的批評就是說，擋BNT、高端那種事，搞政治的人怎麼搞到最後連良心都不見，怎麼一回事。

柯文哲指出，雞蛋這件事情，是非對錯，老百姓都知道，這怎麼會是對的，巴西都已經是禽流感地區，蛋到台灣才洗，那不是禽流感帶進來？風險就帶進來？第二點，蛋都已經知道是4個月了，昨天看到說什麼包膜，「我建議乾脆噴防腐劑，可以放更久」。