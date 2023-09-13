蘋果在展示四款iPhone 15新機和一款新智慧錶時，仍然沒有使用「AI」這個熱到爆的流行語來述說這項新興技術，但值得注意的是，這些新產品改進了半導體設計，可以支援新的AI功能，而這些AI功能則大幅改進產品的基本功能，如接聽電話，或拍攝出更好的影像。

根據這場最新的發表會，蘋果新推出的Series 9 Watch採用一款能強化數據處理功能的新晶片，尤其加入4核「神經元引擎」（Neural Engine），可以將機器學習任務的處理速度提高一倍，並使語音助理Siri的準確度提高25%。

這個機器學習的晶片組件也提供一種與設備互動的新方式，例如Apple Watch Series 9用戶只需要用戴錶那隻手的食指與拇指互點兩下，就能操作許多最常使用的動作，例如接聽並掛斷電話、關閉計時器、播放或暫停音樂，以及點選天氣等其他資訊，甚至可以在Apple Watch上使用相機遙控器拍照。

新一代iPhone手機則改進圖像捕捉功能。一直以來蘋果提供的是「肖像模式」，利用運算能力模擬大型相機鏡頭來模糊背景，但用戶必須自己記得點開這項功能。現在，新手機的相機會自動識別人物何時出現在畫面中，並收集稍後要模糊背景所需的數據。

在6月份舉行的開發者大會上，蘋果沒有提到AI，但事實證明這幾個月來，蘋果一直默默地在重塑蘋果的核心軟體產品。在8月初發布財報的法說會上，執行長庫克曾親口證實多年來蘋果一直致力於生成式AI的開發工作。

日前彭博報導蘋果正悄悄在打造名為「Ajax」的大型語言模型，並準備推出自家的生成式AI聊天機器人Apple GPT以迎戰獲微軟支持的OpenAI和網路巨頭谷歌（Google）。