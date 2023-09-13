副總統賴清德日前出席台南同鄉會，巧遇無黨籍台北市中正、萬華立委參選人于美人，遭到民進黨參選人吳沛憶酸身體物理性黏很緊，于美人批評，吳沛憶竟使用廉價民粹語言，甚至使用暗示低俗的比喻，沉淪迅速。吳沛憶今解釋這是誤會，于美人可能是快速看過標題才下這樣的判斷。

于美人在臉書發文批評，不敢相信標榜年輕世代的吳沛憶竟使用資深老政客才使用的廉價民粹語言，甚至使用暗示低俗的比喻？吳到底要帶給社會什麼示範？

她也質疑，難道未來總統不是民進黨籍，吳沛憶就不承認他是總統？見到新北市長侯友宜或民眾黨主席柯文哲，就要閃躲，視而不見？

于美人直言，一個高學歷年輕議員竟無法逃脫政黨操弄宿命，沉淪得如此迅速、不著痕跡，呼籲吳沛憶把注意力放在選民身上，也要省思4年來除了口號，曾經帶給當地什麼希望與光榮感。

吳沛憶解釋，當天媒體詢問如何看待于美人和賴清德黏得很緊，當時她回應身體物理距離等相關問題，他們更在意參選人的理念與立場，像是于美人曾稱委屈的和平也是和平，民進黨則是有實力的和平才是和平，兩者理念天差地遠，當天只是如此平實地回答問題。

吳沛憶說，于美人人美心美，可能是快速看到新聞標題而有了這樣的判斷，其實當時只是受到媒體詢問，這是一個誤會。

她強調，公共場合遇到不同政黨的人很平常，市民更在意參選人的理念跟立場，于美人是無黨籍，理念有無靠近哪個政黨？如果都不一樣，那到底是什麼樣的理念？應該說清楚，市民很在意。