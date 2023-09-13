Praying whatever caused Max Scherzer to leave tonight’s game early isn’t serious.



The Rangers CANNOT afford to lose him.pic.twitter.com/JHqmHdCTal — Michael Bier (@MichaelJBier) September 13, 2023

遊騎兵本季表現虎頭蛇尾，不但讓出分區龍頭，季後賽門票也並非穩穩到手。13日對陣同為外卡競爭者的藍鳥，遊騎兵強投「薛神」薛爾瑟（Max Scherzer）還因為投球時出現傷勢，被迫提早退場，遊騎兵仍然穩住陣腳，在席格（Corey Seager）3安猛打賞掩護下，以6比3擊落藍鳥豪奪4連勝。

前役登板交手太空人慘遭打爆，薛爾瑟重整思緒再出發，開賽送出3上3下，2局下兩人出局，薛爾瑟被打出二壘安後再投保送，所幸解決基爾麥爾（Kevin Kiermaier）成功下莊，薛爾瑟4局再碰得點圈有人危機，不過面對前次敲他長打的畢吉歐（Cavan Biggio），順利以飛球接殺化解藍鳥攻勢。

狀況發生在第6局，1出局後薛爾瑟先向畢謝特（Bo Bichette）投出曲球進入好球帶，率先取得球數領先，不過將球投出後，薛爾瑟面露痛苦神色，捕手海因（Jonah Heim）察覺不對勁，沒有把球送回給薛爾瑟並上前觀察狀況，遊騎兵教練團和防護員也來到投手丘，薛爾瑟練投了幾球還是覺得不行，提前離開比賽。

根據《Fox Sports》報導，薛爾瑟經由檢查後，初步判定傷勢為右三頭肌痙攣，將於14日安排MRI（核磁共振）檢查。隨後由雷克勒（Jose Leclerc）接棒登板，薛爾瑟此戰留下5.1局出場紀錄，只被敲3安，投出2次三振和1保送，以無失分的狀態完成登板，本季第13勝到手。