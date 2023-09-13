北韓領導人金正恩昨（12）日搭乘專列火車抵達俄羅斯，準備與俄羅斯總統普丁展開會談，議題可能涉及雙方武器交易與軍事合作，引起外界高度關注。不過有專家認為，北韓若真的軍援俄羅斯，可能導致俄烏戰事進一步延宕，但不太可能改變最終的結果。

根據路透社報導，外界認為北韓擁有大量砲彈和火箭，這些都與蘇聯時代的武器相容，而且據信仍在持續生產當中。雖然存量規模並不清楚，但卻能填補俄軍在戰場上的消耗。

根據西方官員統計，光是去年，俄軍在戰爭中就發射了1000到1100萬發砲彈，遠遠超越國內生產的速度。白宮預測這次的「金普會」上，普丁可能向北韓尋求「數百萬枚」彈藥支援，以期短時間內快速補充火力，不過這些砲彈的準確度卻令人存疑。

英國皇家聯合軍事研究所（Royal United Services Institute）研究員辛頓（Patrick Hinton）表示，「粗劣製造的彈藥會出現表現不一致的問題，例如飛行情況不一、引信或彈藥品質不佳，這些問題可能影響準確度，導致砲彈提前引爆或縮短保存期限。」

2010年，北韓軍隊曾向南韓延坪島（Yeonpyeong Island）發射大約170枚砲彈，其中超過半數落入該島周圍水域，另有20%的未爆彈落在島上。該起攻擊事件共造成4人死亡，從那時起，西方國家便對北韓的砲彈和射擊能力抱持懷疑態度。

如果北韓提供的砲彈無法落在預期的地方，對俄軍而言，反而可能演變成災難。斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）資深研究員魏士曼（Siemon Wezeman）表示，「如果北韓的砲彈品質真的這麼差，導致對俄軍自身構成安全威脅的話，那問題就大了。」