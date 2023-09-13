高雄市苓雅區新光路某超商今天凌晨發生一起情殺案，高雄市社會局家防中心表示，被害人23歲吳女今年6月獲准法院核發保護令，禁止前男友余男跟蹤騷擾，如今吳女被殺害傷勢嚴重，社工將持續追蹤關懷，並提供必要的經濟上協助。

高雄市政府社會局家防中心主任李慧玲表示，社會局家防中心是今年5月接獲通報，得知2人過去是男女朋友關係，已於今年4月分手，但男方為了求復合，反覆跟蹤騷擾女方，後來警方有協助女方申請保護令。

據了解男方於7月份持續騷擾被害人，已違反保護令，遭警方移送地檢署，並於7月中旬裁定羈押至8月底。

社會局社工後續會持續關懷被害人就醫情形，並提供必要的協助，如經濟補助、心理諮商、法律諮詢等。

李慧玲說，法院在今年6月底核發保護令，禁止余男對吳女跟蹤騷擾，及遠離女方工作場所及居住地點，社工介入後聯繫被害人，除了提供情緒支持外，也跟被害人討論安全計畫，建議女方更換工作地點及工作時段，甚至平常要攜帶防身器材如辣椒水或哨子。

李慧玲指出，社工另外在上班路線也有跟被害人討論，避免落單，如今被害人被殺害，目前傷勢嚴重在醫院治療，社工會持續追蹤關懷，並提供必要的經濟上的協助。

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