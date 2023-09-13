擁有F罩杯的網紅青青（吳雲青），近日自爆被丈夫騙光錢，連爸爸的退休金也不保，兩人已離婚。過去跟青青有爭議的網紅放火，得知後在新聞連結下方放一首歌回應，逗樂8千萬網友。

青青12日承認離婚，在限時動態揭男方的5大罪狀，包括說好離婚卻不簽字、搞消失、開走她的車、盜她的社群帳號、騙光她爸退休金和她的錢，青青被迫扛下兩台車的貸款，整個人狀態超差，才接觸身心靈相關。

放火知道青青離婚的慘況後，在新聞連結下方留下一首點閱千萬的兒歌《My Happy Song》，疑想表達他的心情超快樂。短短16小時，該則留言就有8000多人按讚，網友紛紛留言：「太狠了火哥」、「火又贏」、「笑死」、「完美詮釋 蹲得越低跳得越高」、「放火大勝利」。

放火貼點閱千萬的兒歌，疑表達內心的喜悅。（圖／翻攝臉書）

時間拉回3年前，放火2020年9月到青青家過夜，被女方當時的陳姓男友以及同夥蔣男逼拍裸照、簽本票賠25萬，事後裸照還被流出，陳、蔣2人被依法起訴，各遭判囚10月、8月，至於放火求償部分，北院判陳及蔣須連帶賠償100萬元，可上訴。而青青當時被外界視為仙人跳的同夥，經檢方認定她在場幫放火求情，但遭陳男怒罵要求打包走人，且放火未向她提告，因此判定青青僅是此案的證人。