發財車「戰車」。（新黨提供）

近日進口雞蛋洗選上架的標示日期引來爭議，尤其有效期限長達4個月引起食安疑慮，甚至還有進口蛋沾黏雞屎的離譜情事。新黨人士今(13)日開著「戰車」於農業部前要求農業部長陳吉仲下台，並大喊「過期蛋陳吉仲自己吃」。

桃園市第三選區立委參選人游智彬批評，陳吉仲對疑似過期蛋和含屎蛋完全擺爛不監管，還大言不慚地稱有防疫把關，分明是公開說謊。他把疑雲重重、問題多多的雞蛋硬塞進台灣人民的嘴裡，逼台灣人吞下去，如此失能失職的農委會，卻趕在蔡政府卸任前匆匆升格成農業部，對荒腔走板的農業政策視而不見，這已經是背叛人民的遮羞部、瞎搞部，這樣的部長完全不值得人民信賴！

游智彬指出，台北大直基泰建設工安意外，意外成為民進黨轉移媒體焦點的救命稻草，也就是將純私人公司的工安問題，拿來掩蓋政府與廠商之間的弊端，這是典型的烏賊戰術，而行政院副院長鄭文燦居然跳出來幫陳吉仲護航，根本漠視台灣人民生命財產。

游智彬等人說，陳吉仲不僅是讓台灣社會嚴重缺蛋的農委會主委，也是讓一家只出資1000元的人頭公司來做6.7億政府生意的農業部長，呼籲監察院、檢調不要再裝聾作啞，應該主動針對這次的進口雞蛋案展開徹查，挽回台灣人民對食品安全的信心。