富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升觀察，2010年以來美元指數貶值期間，S&P 500指數中以資訊科技平均漲幅40.7%最佳，在第四季年終兩大消費旺季到來之際，美股後市不看淡。

7月聯準會如預期升息1碼，聲明透露升息循環周期將止，即使再升息幅度亦有限，未來維持利率的機率偏高。展望2024年，預期將有進一步降息的空間，薛博升指出，美元貶值將有利美股表現，其中境外營收比重高的類股將受惠，如資訊科技與原材料。觀察2010年以來美元指數貶值期間，S&P 500指數11大產業中，以資訊科技平均漲幅40.7%最佳，三次貶值期間表現皆優於大盤；原材料平均漲幅為39.4%居次，非核心消費36.0%居三。

除了貨幣政策環境有利美股走勢外，薛博升認為，第四季美國將迎來年終兩大消費旺季，感恩節及聖誕節帶來的商機需求，將有望帶動美股另一波上漲行情，其中消費性電子產品相關將相對受惠，美股後市不看淡。

台灣方面，iPhone 15改款新機將在9月13日發表，投資人多半認為新機行情在發表後將利多出盡。薛博升觀察，過往台股確實會進行健康的休息，過去5次iPhone改款新機發表後，無論是加權指數或電子指數，平均分別下跌5.1%與6.2%，但卻因此創造極佳的進場時點。在發表後最低點進場後1個月，兩者平均漲幅分別為8.3%及10.0%，若將時間拉長至3個月，漲幅進一步擴大至13.7%與18.1%。

觀察今年以來截至9月8日，受到AI題材與升息利多加持下，外資累計買超台股近新台幣1208億元，此外，證券劃撥存款餘額創新高，意味內資仍看好台股後市，籌碼正向將有利台股表現。

綜上所述，持續看好美台成長股第四季的表現。隨著金融系統性風險逐漸回穩之下，薛博升表示，富邦台美雙星多重資產基金流動性部位已由2成降至1成，整體非流動性部位配置比重提高至近9成，其中美國與台灣兩大市場配置比重各為43.6%與44.6%；股票、受益憑證與債券的配置比重分別為38.7%、38.7%與10.9%。