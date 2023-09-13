台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔表示，以往果粉換機最常見頻率是「N-2」，亦即2年約期到了就換新機，因iPhone 15全機款加入「動態島」等亮點，看好不只帶動「N-2」果粉換機，也可能吸引iPhone 14或iPhone 14 Plus 用戶升級，預估iPhone 15系列銷售量較上一代成長至少1成。

台灣大哥大宣布9月15日（五）晚上8點起，myfone門市、myfone網路門市開放預購iPhone 15系列，僅需預繳3000元訂金，即可享優先取機權利，10月31日前完成申辦5G指定專案，最高贈3000元momo幣，在myfone網路門市申辦額外再享最高1000元momo幣加碼，等於最多可獲得4000元momo幣。

今年iPhone 15系列迎來多項創新，全系列機款均加入「動態島」、改為USB-C充電接頭，另外，相機鏡頭亦有感升級，如iPhone 15 Pro Max 鏡頭設計120公釐的5倍望遠相機，擁有iPhone歷來最長的光學變焦範圍，可從更遠處拍攝清晰特寫。

iPhone 15 Pro系列也將在影片拍攝加入全新功能，可為Apple Vision Pro錄製空間影片，使用者將能以3D效果捕捉珍貴時刻，未來將以Vision Pro做為完美體驗載具進行觀賞。

因應iPhone 15系列全面換成USB-C充電接頭，台灣大myfone門市也獨家推出充電組合包優惠，購買iPhone 15系列加購PQI 35W充電組合包（含35W充電器與編織快充線），原價749元，加購價享約79折優惠，只要590元。myfone門市也引進13項品牌保護殼，指定殼套加滿版玻璃保貼超值組合優惠價980元起。另外，達人手工包膜服務享全機包膜 9折優惠，現場有多款膜料材質與圖騰供參觀選購。