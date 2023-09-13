雙號住戶牆壁裂開且透風嚴重，讓住戶擔憂結構問題。（台北市議員陳怡君提供／劉彥宜台北傳真）

雙號住戶磁磚及樓梯龜裂及下陷情況嚴重，竟達近2公分。（台北市議員陳怡君提供／劉彥宜台北傳真）

基泰大直施工不慎，導致鄰房龜裂下陷，目前已有部分大直街94巷1弄雙號住戶回家。民進黨台北市議員陳怡君表示，雙號住戶返家後還是有許多龜裂甚至下陷情事，包含無法正常開關門，磁磚、樓梯下陷最嚴重近2公分。

陳怡君指出，附近民宅還是有牆壁及建築結構龜裂甚至下陷情事，但基泰的基地始終要蓋房子，後續仍要施工，讓居民十分擔心未來狀況會惡化。因此希望市長蔣萬安及相關技師公會，為鄰房做證據蒐證並保存房屋原貌。

她說明，目前雙號住戶情況包含，下陷前3小時才修好的門，昨日返家後依然無法正常開關門，門框變形，卡住狀況甚至比之前更嚴重；牆壁裂開且透風嚴重；鐵捲門無法正常開闔，發出不順卡住的聲音；磁磚及往室內的樓梯明顯位移、下陷近2公分。

她說，現在居民對於資訊是否公開意見分歧，支持不公開的原因包含擔憂造成恐慌、影響房價，但支持者則認為若現在不公開，之後恐怕又會再次下陷。

至於1弄1至9單號今日將第3輪進屋取物，陳怡君提及，今日早上住戶還是很崩潰，只有3次取物時間，確實太少，且每人進去的情況不同，耗費時間也不一樣，侷限在3次太趕了，希望北市府放寬。