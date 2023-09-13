很多人認為食物只要放進冰箱保存就沒問題，其實並非所有都適合，不僅口感可能變差，還恐容易壞得快。對此，生機飲食專家王明勇表示，有12種食材不適合放冰箱，包括番茄、黃瓜、青紅椒、地瓜、馬鈴薯、胡蘿蔔、生薑、洋蔥、茄子、柑橘類水果、蜂蜜及奶粉等。

王明勇在臉書專頁「王明勇的健康三好生活」發文分享，有12種食材其實不適合放進冰箱保存，可能會使口感變差，甚至會變質影響到其它周邊存放的食物，建議可依自身飲食順序、習慣及冰箱溫度來調整存放：

1、番茄：由於不耐寒，久放冰箱表面會出現黑斑，果肉則變軟爛影響口感，酶的活性也會被抑制，風味物質不能合成，使食用起來淡而無味。

2、黃瓜：屬於冷敏性蔬菜，存於冰箱3天後，黃瓜皮就會變又黃又爛，建議放冷藏後盡速吃完。

3、青紅椒：放冰箱2～3天就會變軟，其含水量很高，溫度過低會變成冰坨，化開之後口感不佳。

4、地瓜：最適合的溫度是10～14度，放冰箱會導致變硬，但煮過的地瓜放冰箱沒問題，只要記得用保鮮袋保存。

5、馬鈴薯：處在溫度低、濕度高的環境容易發芽，而發芽後就不能食用，且低溫會使其中的澱粉物質發生反應，從而影響口感。

6、胡蘿蔔：不耐寒，香味和口感容易消失，且放冰箱1周易變質。建議可放在陰涼透氣處，用報紙或廚房紙巾包起來即可。

7、生薑：雖在潮濕環境長大，但不抗凍，保存溫度不要低於10度。

8、洋蔥：放冰箱不只本身會變質，也會導致周圍食物變質。洋蔥水分多腐爛速度快，且所含的澱粉也會在低溫轉化成糖影響口感。

9、茄子：建議放冰箱時間為3～4天，放冷藏太久外部容易發黑或內部變質。

10、柑橘類水果：如柚子、檸檬、橘子等，其果皮上有很多氣孔，會讓大量濕氣從中進入，使果肉變爛，建議在室溫下保存時間會更長。

11、蜂蜜：含有很多微量元素，這些物質在低溫下容易發生反應結晶變白，放在室溫就可以保存好幾個月不用擔心。

12、奶粉：其保存方式，講求的就是乾燥，若放置冰箱，容易發生受潮結塊。