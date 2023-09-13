市場研究公司易普索（Ipsos）的一項民意調查顯示，美國總統拜登的支持率本月小幅上升2個百分點，儘管美國共和黨要求對拜登啟動正式彈劾調查。

美眾議院議長麥卡錫周二（12日）說，眾議院共和黨人在有關拜登兒子韓特海外交易的調查中，發現拜登的行為涉嫌「濫用權力、阻礙司法和腐敗」。他已要求眾議院相關委員會，對拜登正式啟動彈劾調查。麥卡錫的發言人貝德納爾（Mark Bednar）同日稍晚說，眾議院不會就啟動拜登的彈劾調查進行投票。

事實上，美國憲法第2條第4款規定，總統若犯有叛國、賄賂或其他重罪，眾議院可以依法提起彈劾，並由參議院表決是否罷免總統。在拜登之前的2位美國總統，克林頓和川普，也曾被眾議院彈劾，川普還被彈劾了2次。克林頓的彈劾在眾議院未通過，川普的2次彈劾都被參議院否決。

值得注意的是，自2021年8月以來，拜登的支持率一直低於50％。但易普索近期的一項民調卻顯示，拜登的支持率在本月小幅上升。

這項為期3天的民調進行至上周日（10日）。認可拜登上任以來表現的參與調查者，從上月的40％升至42％，是3月以來的最高水平。約80％自稱民主黨人的受訪者表示支持拜登，與8月份相比略有上升；91％的共和黨人表示不支持拜登。此次民調的誤差範圍為3個百分點。