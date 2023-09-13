近日水氣減少，天氣較穩定，周六至下周一（16至18日）水氣增加，各地降雨機率提高；儘管周末雨勢擴大，不過台灣暫時進入少雨期，氣象粉專貼出未來10天降雨預測圖，「歐洲模式直接報一個洞出來，不說還以為是什麼超大颱風眼」，除了山區仍有午後陣雨外，大部分地區少雨、晴朗，「漫長下雨的日子總算告一段落」。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，最新模式的累積雨量預報顯示，台灣一帶將暫時進入少雨的時期，「歐洲模式甚至直接報一個洞出來，不說以為是什麼超大颱風眼。」

粉專表示，未來7至10天除了山區仍有午後陣雨外，大部分地區少雨、晴朗，「從海葵颱風起漫長的下雨日子總算告一段落。」另外中長期預報也顯示，接下來2、3周台灣周遭區域偏乾，短期內也沒有颱風活躍的跡象。

氣象局指出，今天到周五各地多雲到晴，由於微弱低壓接近台灣東邊海面，花東地區及恆春半島有零星降雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。周六至下周一水氣增加，東半部、南部地區及其他山區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。