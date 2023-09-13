暑假結束，大陸國台辦今天恢復舉行例行記者會，也是新任發言人陳斌華初登場。他在開場白時，以國台語雙聲帶向台灣民眾問好。談到自己曾經是大陸新聞界老兵，並且有多年駐台採訪經驗，如今轉換角色成為國台辦發言人，對照當年陳水扁政府時期與現今嚴峻的台海局勢，陳斌華引用已故海基會董事長辜振甫的詩句「但知春意發，誰識歲寒心」，說可以反應他當下的心境。陳斌華說，他會用兩岸同胞、特別是台灣同胞願意聽、聽得懂的語言，更好說明大陸的對台方針政策，

「各位親愛的台灣鄉親席大（意為長輩）、兄弟姊妹，大家早安、大家好！（閩南語）我叫陳斌華，現任國務院台辦新聞局副局長」，國台辦記者會初登場，陳斌華用國台語雙聲帶向兩岸民問好，「今天的發佈會由我來主持。在到台辦工作前，我有20多年的媒體工作經歷，也曾多年在台灣駐點採訪，與在座的一些記者都是老朋友。希望今後能在發言人的崗位上，與大家共同努力增進兩岸同胞之間的瞭解和理解。」

本報記者提問，誠如發言人剛才在開場白當中所提到的，從新聞界老兵轉戰發言人崗位，曾在台灣駐點多年，對台灣社會、政治、經濟的瞭解程度比一般大陸民眾來得更深入、也更全面。現在出任國台辦發言人，會如何結合早年駐台經驗，更好的向兩岸民眾說明大陸對台政策？

陳斌華表示，2001年至2015年的15年間，曾經數十次到台灣駐點採訪，足跡遍及台澎金馬。台北101跨年煙火的絢麗、高雄西子灣落日的浪漫、台東蘭嶼的獨特風貌和達悟人的淳樸、彰化鹿港天后宮信眾朝拜媽祖的虔誠、雲林濁水溪畔農民朋友田間勞作的身影……一幕一幕，記憶猶新；寶島台灣，常在我心。

陳斌華表示，在與台灣各界人士、各地鄉親的接觸、交流中，較為全面瞭解他們的工作生活、所思所想，也對台灣問題有了較為深入的觀察，「這些將有助於我在國台辦發言人的崗位上，用兩岸同胞特別是台灣同胞願意聽、聽得懂的語言，更好說明大陸的對台方針政策，讓島內鄉親瞭解、理解我們的誠意、善意。」

台媒東森新媒體ET-Today追問，第二個問題，陳斌華曾赴台駐點十多年，寫下三本書。其中在《大陸首批駐台記者手札——駐點台灣》「第十章兩岸關係：春天在哪裡」中，記錄了陳水扁時期拒絕「九二共識」和「一中原則」等一些歷史事件。如今22年過去，陳斌華已擔任國台辦發言人，現在的兩岸關係似乎倒退回22年前的原點，有如回到他當時駐台時形容的「嚴冬」。隨著疫情結束，兩岸民間努力擴大各種交流，以及大陸最新釋出的對台《意見》，大家能否解讀為，兩岸依然不放棄抓住一絲絲春天的到來？

陳斌華對此表示，所有關心台灣前途命運、支持兩岸關係和平發展的人士，都對民進黨當局上台以來大開歷史倒車，致使兩岸交流往來嚴重倒退深感痛心，對台海形勢日益複雜嚴峻無不憂心。已故海基會董事長辜振甫先生生前喜歡題寫的一句詩「但知春意發，誰識歲寒心」，「我想，這句詩很能反映這些人士以及我個人當下的心境。」

「沒有一個冬天不可逾越，沒有一個春天不會來臨。兩岸關係發展根基在民間、動力在人民、希望在青年。」陳斌華樂觀期待，「我們相信，只要兩岸同胞攜手同心、共同努力，一定能推動兩岸關係克難前行，重回和平發展正確軌道，迎來兩岸大交流、大合作、大發展的又一個春天。」