周五（9／15）水星將在處女座恢復順行，此時能感受到滿滿的正能量，塔羅牌老師艾菲爾在臉書點名，水逆結束後能受到幸運女神眷顧的前4名星座，依序是射手座、天秤座、處女座、雙子座，其中第1名的射手座能得到許多賺錢機會，也能更加敏銳地判斷局勢，讓財務迎來正向變化。

▍第4名：雙子座：愛情運旺

水星是雙子座的守護星，所以水星順行後，雙子的魅力和口才都會大幅提升，能輕而易舉吸引異性的注意，單身者不妨多參加社交活動，有望遇到心儀對象；有伴侶者可多說甜言蜜語，增進親密關係。

▍第3名：處女座：事業運旺

水星順行在處女座，對他們來說是個好消息，有機會能進一步提升工作效率和質量，此時是展示能力和才華的絕佳時機，有望獲得老闆和同事的認可，因此遇到困難時別害怕挑戰，就能闖出意想不到的成就。

▍第2名：天秤座：貴人運旺

水星在處女座順行，與天秤座形成六合相位，將是一段十分和諧的時期，同時能遇到許多願意伸出援手的人，無論工作還是生活，這些貴人能提供寶貴的建議和資源，協助解決難題，因此也別忘了要感激和回饋，因為在過程中能積累更多的友情和信任，進而帶來更多合作機會。

▍第1名：射手座：金錢運旺

水星順行在處女座，與射手座形成了拱相位，此時將有許多賺錢機會，無論進行投資還是創業，能更加敏銳地判斷局勢，所以千萬別錯過任何機會，有望獲得意外之財，建議保持開放心態，勇敢追求夢想，就能為財務狀況帶來正向變化。