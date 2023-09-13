2024總統大選倒數僅約4個月左右，民主文教基金會今（13）日上午公開最新民調，在4腳督的狀況下，民調顯示，民進黨參選人賴清德仍以33.7%高居第一，民眾黨參選人柯文哲則拿到20.1%排第二、國民黨參選人侯友宜16.0%列居第三，意圖獨立參選的鴻海創辦人郭台銘10.6%居末。

該民調調查日期為本月 1日到4日，除了針對4腳督進行調查，對於在野整合最大絆腳石也有做出民調，結果顯示郭台銘21.3%最高、柯文哲14.0%居次、侯友宜13.9%排在第三。

而在賴清德、柯文哲、侯友宜、郭台銘4人當中，「最不希望誰當選總統」，賴清德29.1%一樣是排第一、柯文哲18.5%排第二、郭台銘也高達18.0%與柯相差無幾、侯友宜表現最佳僅占14.3%、未表態則有20.2%。

上述民調調查對象為全國年滿 20歲以上之民眾，調查方法則是人員電話訪問，以市話號碼末二碼隨機取樣，有效樣本1099人、拒訪270人，資料處理依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。抽樣誤差在95%的信心水準下，介於正負 3.0%之間。