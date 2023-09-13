中秋節將至，各家糕餅業者都推出蛋黃酥搶巿，但小小一顆熱量高，讓人又愛又怕，營養師程涵宇公開40家知名蛋黃酥熱量排行，熱量第1名是台南的金葡萄一顆328大卡，第2、3名則是吳寶春320大卡、陳耀訓316大卡；程涵宇也分享吃蛋黃酥不怕胖的時間點，包括早上跟運動後2小時內。

程涵宇11日在臉書表示，蛋黃酥的三大成分包括鹹蛋黃、紅豆餡及外層酥皮，新鮮的鴨蛋黃加工做成鹹蛋後營養素變化不大，蛋黃含有豐富蛋白質、Omega-3脂肪酸、維生素Ｄ及多種礦物質。紅豆內餡加了不少糖和油，一顆蛋黃酥的糖大約10公克，吃兩顆一天的糖就會超標。

程涵宇表示，蛋黃酥的酥皮熱量最高，且油脂來源是飽和脂肪，過多的飽和脂肪會導致血管硬化、中風、心臟病，也會使肝臟產生膽固醇，造成壞膽固醇上升，且菠蘿蛋黃酥飽和脂肪含量更高，如果已有心血管問題的人，要注意這類糕餅的攝取。

程涵宇同時也整理了40家知名店家的「紅豆蛋黃酥」熱量排行，其中金葡萄、吳寶春、陳耀訓、旺梨小鎮、楊嘉明、香格禮坊都是300大卡以上，熱量最高，其他家蛋黃酥大約落在230至290大卡左右，而李亭香、法朋、玉珍齋、林記糕餅舖的蛋黃酥熱量最低，熱量在200大卡以下。

程涵宇表示，吃蛋黃酥的最佳時機在早上跟運動後2小時內，吃下肚較不會胖，因為早晨身體代謝最旺盛，燃脂力最高，至於高強度運動後肌肉的胰島素能有效將醣引導至肌肉內儲存，運動完2小時內吃蛋黃酥也比較不會變肥。