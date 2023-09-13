一般而言，脂肪瘤是良性的，但一名50歲男性小腿長了2、3公分的瘤，原不以為意，未料瘤越長越大且變硬，經切除後，男子2年後又在大腿長了一顆新的惡性脂肪肉瘤，最後只能截肢保命。醫師表示，若腫瘤大於5公分、變硬、顏色改變、壓迫到神經，就務必要開刀切除。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在其個人網站表示，上述男子原本小腿長了2、3公分的瘤，一開始認為是脂肪瘤不以為意，未料後來瘤的體積越變越大，且摸起來硬硬的，醫師認為恐是異常徵兆，就建議男子開刀切除該顆瘤。之後，該顆長在小腿的惡性肉瘤經完整切除且做過電療，但2年後，又在大腿長了一顆新的惡性脂肪肉瘤。該男子最後為了保命，只好選擇截肢。

根據全民健康基金會，惡性脂肪肉瘤最常見的部位是長在大腿與後腹腔內，若長在大腿較易被發現，通常是有個腫腫的硬塊，會產生疼痛、皮膚麻麻的感覺；若長在後腹腔，腫瘤常從腎臟旁邊長出來，因外觀無法察覺腹腔內的惡性脂肪肉瘤，直到腫瘤大到一個程度、壓迫相鄰的器官（例如腎臟、輸尿管、腸子）而引起一些症狀，如噁心、食慾不好、體重下降、腹痛、疲累感、甚至排便困難，因而被發現。

此外，惡性脂肪肉瘤的復發率極高，轉移是常態，復發常常以多處病灶表現，可能侵犯內臟、血管，提高再次手術的困難度。