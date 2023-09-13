陳姓男子開車違停在八里區，遇到警方攔查卻謊報身分，車上搜到大量毒品。（翻攝畫面）

一名42歲陳姓男子將汽車違停在新北市八里區中山路一段65巷口，遇到員警攔查，盤查時陳男謊報身分被識破，經電腦比對確認其身分為士林地檢署發布的毒品通緝犯，車上還搜到16包安非他命、3包海洛因，詢後移送法辦發監執行。

蘆洲警分局龍源所員警張宇光，7日晚間9時許巡邏經過八里區中山路一段65巷口，看見一輛車違停在巷口轉角紅線，準備上前開立罰單，要求出示身分接受盤查，陳男卻謊報他人身分證號，員警發現身分證頭像與本人不符，用手機拍下陳男容貌回傳後台，發現因毒品案被判刑，被士林地檢署發布通緝。

張宇光同時以手機通報線上支援警力到場，對陳男駕駛的汽車進行附帶搜索，查獲毒品安非他命16包（總毛重26.53公克）、海洛因3包（總毛重4.58公克）及注射針頭2支，於是帶回派出所偵詢，詢後將陳男依通緝、毒品危害防制條例移送士林地檢偵辦。

蘆洲分局龍源所所長林彥廷呼籲，施用毒品只會使人沉淪其中無法自拔，吸食毒品更會嚴重危害身體健康，切勿因一時好奇而施用毒品，以免悔恨終身。

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