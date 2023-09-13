群益投顧認為，儘管美國企業第二季獲利衰退5.92％，但預期第三季獲利成長將小幅翻正，第四季後成長加速，美股待股價修正後仍可逢低布局。布局族群聚焦下半年維持成長或爆發性成長產業，如零售百貨業受惠疫情解封與勞動市場穩定，零售銷售保持穩定成長。

此外，受惠於人工智慧（AI）發展，軟體與通訊服務產業自第二季起出現雙位數成長。展望後市，預期第四季庫存去化有成，加上AI帶動的硬體需求回升，半導體與硬體設備獲利有望出現雙位數成長。

美債方面，群益投顧指出，美國聯準會隔夜逆回購協議（Fed RRP）使用規模年初一度突破2.5兆美元，由於投資人預期已接近升息尾聲，目前降至近1.5兆美元水準，因此更願意買入國庫券，而不是將現金存放在RRP工具中。

同時，市場預期聯準會將於明年5月開始降息，群益投顧建議保守型投資人可在年底前，先鎖定2年期殖利率較高的公債，賺取更高的固定收益，而在明年初將資金逐漸轉向中長期公債，因為聯準會若如預期降息，將可賺取更高的資本利得。

而日本央行（BOJ）22日將公布利率會議結果，群益投顧預期將維持現有量化寬鬆框架不變，有利日圓震盪走貶，但再貶值空間有限，長線投資人可逢低分批布局。而全球旅遊業復甦，日本服務業表現相對強勁，薪資增速較過去10年改善，可逢低布局評價偏低的日股。

至於中國大陸官方近期動作頻頻，展現官方托底股市及拉抬股市決心。群益投顧認為「認房不認貸」政策將有助支持房市剛性需求，搭配傳統旺季金九銀十到來，可望帶動一、二線城市房市成交量回溫，將有助提振房市信心、達到支撐景氣目的，有利陸股震盪打底。

而中國大陸財政部8月28日宣布實施證券交易印花稅減半徵收，歷史經驗顯示將造成陸股大幅波動，前一次為2008年9月19日自雙邊改為單邊徵收、稅率維持不變，上證指數當日暴漲9.5％、創史上第三大漲幅，認為當局有意藉此拉抬陸股拉刺激消費，建議逢低可留意。

而中國大陸人行宣布15日起將金融機構外匯存款準備金率自6％降至4％，群益投顧認為調降目的在紓緩人民幣貶值壓力。前次調整為去年9月自8％降至6％，使美元兌人民幣去年10月見高點7.32後升值，建議逢低可以留意人民幣。