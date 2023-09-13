比比昂主要經營跨境購物，代購商品範圍從日常生活必需品，到近年來涵蓋日本娛樂產業的相關商品也廣受民眾歡迎，以及難以在發售當下入手的稀有商品需求量也顯著增加，因此比比昂與日本二手商品交易平台Rakuten Rakuma開啟合作有重大的企業戰略意義，目的是聯手促進日本和台灣之間的二手交易。

根據QYR調研分析預測，2027年全球二手商品交易平台的商品交易額將達到2.3兆美元，各國二手電商迎來循環經濟紅利。與此同時，日本二手交易平台的海外用戶人數連年猛增，「Rakuten Rakuma」觀察，今年2月的跨境交易量對比去年同期成長約5倍，越來越多海外消費者透過代標代購業者購買娛樂愛好類的明星周邊、動漫商品以及精品品牌的包包等具有獨特性與稀缺性的商品，比比昂與Rakuten Rakuma的戰略合作將進一步促進全球二手商品的流通，同時提供四大購物保障服務，包含「商品運送中損壞或商品未到貨的全額賠償」、「商品寄錯時的運費補償」以及「商品退貨時的國際運費補償」。