桃園市長張善政13日主持市政會議指出，近日最熱門的議題之一是大直倒塌案，他以工程專業深知市區工程容易有鄰損，建管早在8月就開始全面針對工地巡檢，這兩天桃園也有工地鄰損，要秉持專業確保住戶安心居住，若有潛在危機要據實以告，他並派人於第一時間赴大賣場稽查台農進口蛋。他強調，看到外縣市衛生、公安都要未雨綢繆思考桃園是否有潛在問題。

張善政說，最近新聞議題最熱的是雞蛋跟民宅倒塌，上周因應進口蛋爭議已要求教育局和衛生局注意學童營養午餐的用蛋安全，結果近日又爆出台農進口蛋標示效期搞烏龍狀況，民眾買蛋不放心，他肯定新聞披露後，桃園市消保官和衛生局超前部署聯手赴桃園大賣場追查蛋的問題。他也呼籲局處長，每次看到事關市民食品或安全問題時，不用他講就該第一時間、劍及履及快速有效處理。

「專業上知道鄰損是市區施工大家關心的議題，絕對不是看到新聞事後反應！」張善政也提到，另一個新聞熱點就是台北大直民宅受損案，直指建築開挖產生鄰損是市區工程很常發生的事情，尤其深開挖容易影響附近建築，很慶幸桃園都發局建管處早在8月就開始結合專業技術單位巡檢工地施工安全，所幸目前為止沒有太大問題。

張善政指出，近2日有一件鄰損狀況，建管處已第一時間到場，每一個案子只要住家有裂，對住戶都算嚴重，要將心比心，但從專業上來說，要確保住戶能夠安心繼續居住，若有潛在危機要據實以告。

張善政樂見近日案例處理，桃市府局處都有做到位，他強調，當看到其他縣市衛生工安問題，不能幸災樂禍，應該反過來思考假如出現在桃園要如何處理，以及桃園是否有潛在問題，在發生前要未雨綢繆檢查，避免桃園出現類似狀況，務必要用健康心態面對。

張善政也說道，有議員問他，不是緊迫釘人或高壓式罵人，局處長會不會覺得相對輕鬆不積極，他認為市府屢屢獲獎、以及局處面對事件積極處理就是最好答覆，自己一上任就有說，不是緊迫盯人型或在耳邊嘮叨型，而是為大家打造一個非常良好可以發揮的環境，半年來希望大家有體會到他的作風，他希望大家就算沒有市長叮嚀，也要各自把螺絲上緊，勉勵局處長，不能存有市長也不會罵人就看著辦的心態，每一個關卡不能鬆懈，希望大家都能在合作無間、非常融洽氛圍做好市政。