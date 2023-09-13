日本首相岸田文雄今天正式決定自民黨新任主管人事，副總裁麻生太郎、幹事長茂木敏充、政務調查會長萩生田光一留任現職；森山裕出任總務會長，小淵優子出任選舉對策委員長。

日本放送協會（NHK）、共同社報導，日本首相、自民黨總裁（主席）岸田文雄，今天上午10時左右召開自民黨臨時總務會議，正式確定黨內一級主管人事。

關於副總裁（副主席），以及在自民黨內稱為「黨四役」的4個重要職務方面，自民黨副總裁麻生太郎、幹事長茂木敏充、政務調查會長萩生田光一留任；原本擔任選舉對策委員長的森山裕出任總務會長；原組織運動本部長小淵優子出任選舉對策委員長。

另外，國會對策委員長高木毅、代理幹事長（幹事長代行）梶山弘志留任；前總務大臣金子恭之出任組織運動本部長；前數位大臣平井卓也出任宣傳本部長。

岸田今天在臨時總務會議上表示：「我國面臨國內外重要課題，正處於關鍵時刻，希望黨與政府團結解決困難局面，一起開創未來。」

日本經濟新聞指出，岸田力爭在2024年9月的自民黨總裁（主席）選舉連任，為了穩定執政還有顧及派閥之間的平衡，留任自民黨內第二大派閥「麻生派」會長麻生太郎、第三大派閥「茂木派」會長茂木敏充，以及最大派閥「安倍派」的幹部荻生田光一。

而岸田執政以來，在「麻生派」與「茂木派」支持下，與岸田率領的黨內第四大派閥「岸田派」形成的「三頭政治」格局維持不變。

岸田今天下午將舉行臨時內閣會議接受閣員請辭，預計下午進行內閣改組。（譯者：楊惟敬/核稿：徐睿承）1120913