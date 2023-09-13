基泰建設造成大直建案鄰房龜裂下陷，台北市法務局日前向基泰建設聲請第一波假扣押6195萬9982元，遭台北地方法院駁回。台北市長蔣萬安表示，會和律師團隊研究是否提出抗告，該做的一定會做，為災民爭取所有權益。

法務局日前針對受災戶安置費用、市府財產損失、現場工程及鑑定費用等，向基泰建設聲請第一波假扣押6195萬9982元，昨遭台北地方法院駁回。法務局目前由市府律師團評估是否提抗告。

蔣萬安指出，尊重北院裁定，會和律師團隊研究是否提出抗告。他強調，該做的一定會做，為災民爭取所有權益。