越南籍孫姓雙胞胎姊妹。（宜蘭縣專勤隊提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣內某越式按摩洗頭店遭民眾檢舉聘用失聯移工，移民署北區事務大隊宜蘭縣專勤隊獲報後即前往盤查，發現一名自稱來宜蘭就讀研究所的29歲越南籍孫姓女僑生阿蓮，但居留證卻是台中某大學，原來阿蓮逃逸後與自己雙胞胎姐姐串謀冒用她合法學生身分打工；全案依違反刑法偽造文書罪移送宜蘭地檢署偵辦。

越式洗頭店非法移工鬧「雙胞」，記錯學校被移民署識破遭逮。

據了解，阿蓮2021年以合法移工身分到新北市某製造業工廠當技工，因工廠薪水低，做了半年多為了賺更多錢而逃逸，逃跑後四處打工，為了順利找到工作隱瞞失聯非法身分，以為遇到警察或移民署盤查時，只要神色自若的出示今年5月申請來台灣唸大學一年級姐姐的居留證，就能躲過臨檢。

阿蓮也自行演練多遍，沒想到因為講錯學校位置，被專勤幹員發現姊妹其實是同卵雙生的雙胞，連聘僱她的店長都感到驚訝，但非法身分及聘僱事實明確，全案以違反刑法偽造文書罪移送宜檢偵辦；非法聘僱部分將依就業服務法函送勞政主管機關續處。

宜蘭縣專勤隊表示，查處非法外來人口為移民署重點工作，將持續不定期查察，部分雇主鋌而走險僱用未經許可的移工，依就業服務法最高可處75萬元罰鍰，籲雇主勿心存僥倖，如對應聘外來人口身分及證件有疑慮，可洽各專勤隊協助確認，並提醒在台外來人口，勿冒用他人身分或持用偽造證件應徵工作以身試法。