海葵颱風造成台東大量路樹倒伏及斷枝災損，公路總局包商清除樹木殘枝，竟然直接往河裡及海邊丟棄。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

海葵颱風侵襲東海岸，造成大量花東海岸公路樹木傾倒，為搶通道路，公路總局委託包商處理斷木，包商不依法規便宜行事，直接將大量樹木殘枝就往河裡或海邊亂倒。東河鄉公所接獲檢舉後已會同環保局查緝，將強力要求廠商限期改善和復原，未改善將依法開罰。

卡車載著滿滿的樹木殘枝，在怪手協助下直接就往橋下的溪流傾倒，而且大車還一輛接一輛卸貨，被民眾拍下向鄉公所檢舉。海葵颱風9月3日中心登陸東河鄉，16級強風造成大量路樹應聲倒地，阻礙公路通行，為盡速搶通，公路總局災後第一時間委託包商清除工作，廠商卻無視法規便宜行事。

東河鄉公所清潔隊長張淵智今天表示，包括台11線出水橋路段橋下及台23線東富公路登仙橋路段橋下等都有大量樹木被任意棄置，由於樹枝倒入河裡和海邊溪流上游，河道容易堵塞，更危及下游民眾安全，成為漂流木也會影響海岸及漁港航道。

依環保法規，大型路樹殘枝必須切割處理後，再送環保局切碎處理及送焚化爐焚燒，因台東焚化爐第一時間無法處理，因此先暫時運往各掩埋場堆置。