海葵颱風侵襲東海岸，造成大量花東海岸公路樹木傾倒，為搶通道路，公路總局委託包商處理斷木，包商不依法規便宜行事，直接將大量樹木殘枝就往河裡或海邊亂倒。東河鄉公所接獲檢舉後已會同環保局查緝，將強力要求廠商限期改善和復原，未改善將依法開罰。
卡車載著滿滿的樹木殘枝，在怪手協助下直接就往橋下的溪流傾倒，而且大車還一輛接一輛卸貨，被民眾拍下向鄉公所檢舉。海葵颱風9月3日中心登陸東河鄉，16級強風造成大量路樹應聲倒地，阻礙公路通行，為盡速搶通，公路總局災後第一時間委託包商清除工作，廠商卻無視法規便宜行事。
東河鄉公所清潔隊長張淵智今天表示，包括台11線出水橋路段橋下及台23線東富公路登仙橋路段橋下等都有大量樹木被任意棄置，由於樹枝倒入河裡和海邊溪流上游，河道容易堵塞，更危及下游民眾安全，成為漂流木也會影響海岸及漁港航道。
依環保法規，大型路樹殘枝必須切割處理後，再送環保局切碎處理及送焚化爐焚燒，因台東焚化爐第一時間無法處理，因此先暫時運往各掩埋場堆置。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。