暨大附中學生發表「台灣與東南亞探究實作課程」的成果。（暨大附中提供／楊靜茹南投傳真）

台灣因少子化、缺工，近年外籍配偶及新住民二代為台注入新活力，展現多元文化包容與認同，吸引日本愛知縣立大學外國語學部的教授東弘子注意，近期與暨大附中進行「台日多元文化議題交流會」，分享台日學生在多元文化議題上的不同看法。

暨大附中指出，教授東弘子觀察台灣對多元文化有超強包容性，在本校國文科老師洪秀萍引薦下，得知學校在探究與實作課程中有新住民相關議題，該堂課由社會領域教師共備社群所設計，期待學生能覺察新住民與新二代在台灣社會的各種現象，進一步理解並包容新住民與新二代，日前率學生來台進行學術交流。

東弘子率4名學生大田万彩、安藤優杏、山浦綾華、寺田栞菜來台，與暨大附中學生進「台日多元文化議題交流會」，暨大附中學生發表「台灣與東南亞探究實作課程」的成果，包含新住民語言教育成效、新住民創業歷程及新二代與同儕互動等；日本學生則發表「日本高齡者與外籍照護者間文化共生」議題，分享台日雙方在多元文化議題上的不同看法。

暨大附中校長黃方伯表示，日本比台灣還要早面臨少子化、缺工等問題，近年處心積慮留住東南亞人才，外籍移工來台工作薪資雖然不及日韓，卻吸引東南亞移工來台工作，可能是台灣人包容心較高有關；感謝國文科洪秀萍老師的引薦，促成台日交流，進而培養學生跨文化理解和尊重的能力，接觸他國的思維與價值觀。