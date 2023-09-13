由旺旺中時舉辦的「2023年年度威士忌之秋季大賞」，其中一環節為台北、台中及高雄共3場的百人盲測，集結全臺逾300位素人，以公平公正的方式品嚐8款不同品牌的威士忌。活動初衷為藉由盲飲活動打破品牌迷思，正視自己的主觀感受，並找出喜愛的威士忌再一同評選出TOP3，有趣的是，高雄人的喜好有別於其他2場。

盲測是以公平公正的方式品嚐8款不同品牌的威士忌，並評選出大家心目中最喜歡的威士忌。(中時新聞網攝)

【台北場TOP3：亞伯樂12年、吉拉12年、汀士頓12年】

旺旺中時媒體集團中國時報副社長王儒哲表示，品酒一向是文人雅士最喜歡的活動之一，在酒精的催化之下，人與人之間可以相處得更加輕鬆。台北場的素人表示，平常對於熟悉的酒款，在盲測時卻有在茫茫大海裡漂流的感覺，盲飲活動非常刺激好玩。

另一位素人認為，每一支酒都有其獨特的韻味及故事，所以參加盲飲活動是去感受這些酒廠如何去釀這支酒。台北場評選出來的TOP3為亞伯樂12年、吉拉12年、汀士頓12年。

【台中場TOP3：汀士頓12年、亞伯樂12年、吉拉12年】

生活玩家團長、威士忌專家「藏酒論壇」執行長Otto Lai表示，透過盲測活動會更了解自己。許多人容易被品牌及他人輿論牽制，卻忽略了自身感受及喜好，因此透過盲飲，反而是認識自己的一個過程。台中場素人表示，平時容易忽略大眾酒款的味道，但盲飲時，味蕾變得比較敏銳，對不同酒款的感觸也較深刻。

此外，麥卡倫提供特殊酒款「奢想」給素人品嚐。麥卡倫品牌大使林暐修表示，在座的每一位都是全台最早喝到此酒款的消費者之一，品嚐過後，晚上回家絕對讓你魂牽夢縈，是讓你奢想的酒款。麥卡倫品牌大使黃偉綸則分享，品飲前要先從杯子的上緣開始往下聞，接著往下移動時，會聞到一點木質果乾的果香調性，因為麥卡倫不用重組桶，而是使用非常新穎的手工訂製雪莉桶，所以它的每支酒款必有木質調性香氣。台中場評選TOP3為汀士頓12年、亞伯樂12年、吉拉12年。

麥卡倫提供特殊酒款「奢想」讓素人品嚐。(中時新聞網攝)

【台中場TOP3：吉拉12年、亞伯樂12年、詩貝10年】

高雄人的威士忌喜好有別於台北及台中場，評選出的TOP3為吉拉12年、亞伯樂12年、詩貝10年，結果令人驚喜。Otto Lai表示，透過這次的盲測發現，高雄人不喜歡喝年份太高的威士忌，原因在於天氣熱喝年份低的較好喝，因此不要再有年份迷思了。

Otto Lai提醒不要再有年份迷思，挑選自己喜歡的最重要。(中時新聞網攝)

高雄場素人認為，盲飲就是打破品牌迷思，可以完全知道自己的喜好，再去選擇自己想要的威士忌，而不是被品牌牽引，覺得盲飲活動很棒，非常支持；另一位素人表示，我們可能會被酒商使用的文字，或是酒友們描述的風味，去判斷這支酒的好壞，但這樣的盲飲卻可以打破迷思，用主觀的感受去找到自己喜歡的酒款。

因此，品嚐威士忌不應受他人喜好影響，而是深刻體會每款風味帶來的主觀感受，如此才能選出自己真正喜愛的威士忌。

※酒後不開車，安全有保障。飲酒過量，害人害己。未滿十八歲禁止飲酒。