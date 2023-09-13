中國附醫發表全國首例健保完全給付植入人工電子耳案例，10個月大女嬰言言父母也現身感謝政府德政與醫療團隊的努力，讓女兒重獲新生。（馮惠宜攝）

10個月大女嬰左右耳各有1台賓士車？女嬰言言出生就被診斷是重度聽障，配戴助聽器仍無法聽到正常人交談的聲音，由於植入人工耳蝸1套即需100萬台幣，健保給付只補助1耳，幸7月1日健保給付有條件放寬雙耳補助，言言成為全國第1位健保給付雙耳植入成功個案，媽媽也「感謝政府德政」。

中國醫藥大學附設醫院今（13日）發表全國首例健保完全給付植入人工電子耳案例，10個月大女嬰言言父母也現身感謝政府德政與醫療團隊的努力，讓獨生女重獲「新生（聲）」。

言言媽媽說，先生、公公都有聽障問題，倆人婚人看到多數聽障父母也孕育正常小孩，開心迎接女兒誕生，未料出生第1天新生兒聽力篩檢就發現言言雙耳重度聽障，連大於70分貝的飛機起降聲都聽不到，先配戴助聽器仍無法聽到說話聲，當時礙於植入人工電子耳單耳就要100萬元，健保也只有補助1耳，數度遲疑是否要先植入1耳，幸好健保署今年7月1日起放寬政策，改為健保給付未滿18歲重度聽損者雙耳人工耳蝸。

媽媽說，雖然雙耳手術要承受更大麻醉風險，但女兒手術後對聲音有反應，且會啊啊學講話，讓她和先生都感到很欣慰；中國附醫全方位聽覺健康中心主任陳冠華指出，全台每年新增40名重度聽損新生兒；嬰幼兒聽語發展的黃金期從6個月開始至學齡前，大腦才會發展出最佳的聲音解析度、語音辨識度及清晰的口語發展，對於雙耳極重度聽力損失的嬰幼兒來說，2歲前盡早進行雙耳植入人工耳蝸，是比較理想的治療選擇。

陳冠華也說，醫界文獻顯示，人工耳蝸植入手術已被認為是極重度聽力損失病人最有效治療方式，且比起單耳，雙耳植入人工耳蝸，在安靜環境下可提升語音辨識度，且對聲音品質、音樂賞析能力也有極大的助益。