新竹市長高虹安近期深陷男友李忠庭「干政」、詐領助理費等爭議之中。對此，國民黨台北市立委參選人、市議員鍾小平爆料，有位媒體界大老曾勸高虹安和李忠庭分手，高當下的反應為尷尬、微笑。

鍾小平昨（12）日在政論節目《新聞面對面》指出，高虹安是他的好朋友，她是個很可愛、開朗的人，且笑點很低，講什麼笑話都會笑，「我那時跟她有點小熟。」

鍾小平表示，要譴責李忠庭，因為高虹安對他非常好，但他卻引發了這一連串的事情，鐘認為，李應該要珍惜與高的感情，並且要幫助她，「而不是成事不足、敗事有餘，搞一些壞事」，他並提到，有一位媒體界大老曾在3、4年前問高虹安「要不要跟妳男朋友分手？」高的反應則是尷尬、微笑。

最後，鍾小平建議高虹安，應該靜下心來，不要再繼續往下墜。

針對近日搭豪車、住豪宅等爭議，高虹安昨受訪時表示，已完成政風處面談與調查，請外界靜待報告，並坦言，她一直想把事情做好，在處理人的事情上，應先處理人的「心情」，她也虛心檢討，希望後續能因為這些歷練而有所成長。