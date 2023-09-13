漢唐2023年上半年合併營收331.91億元、年增達1.1倍，營業利益30.36億元、年增達57.14％，配合業外顯著轉盈挹注，使歸屬母公司稅後淨利23.64億元、年增達68.28％，每股盈餘12.61元，全數改寫同期新高。

漢唐8月自結合併營收37.46億元，月減10.69％、年減28.87％，降至近13月低點，為同期第三高。累計前8月合併營收411.32億元，仍年增達66.74％，續創同期新高。展望後市，公司雖保守預期下半年成長動能趨緩，但預期今年營收至少可持平去年、有機會再創高。

漢唐業務長暨發言人許俊源先前法說時表示，今年景氣雖不如去年熱絡，主要客戶投資速度有所緩和，但並未大幅減少。截至5月底，漢唐在手訂單規模達601.79億元。根據過往經驗，預估至年底約有3分之1的在手訂單可執行完畢認列營收。

許俊源指出，漢唐憑藉工程技術及管理品質等綜合管理能力，使公司客戶黏著度高，近期中國大陸亦接獲新客戶訂單，預期今年會持續接獲新案訂單。由於龍頭客戶規畫將多數先進高階製程留在台灣，認為未來接單及業績仍具成長動能。

投顧法人預期，漢唐今年各季營收大致相當，預估全年營收將成長15％，稅後淨利小增近4％，每股盈餘約21.8元。由於客戶在新竹、高雄、台中、中國大陸均有廠務工程新需求，預期明年營收及獲利仍有機會再成長。