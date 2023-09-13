截止上午11:25左右，加權指數上漲5.91點或0.04%，報16578.62點；櫃檯指數上漲1.63點或0.77%，報214.67點。

費半下跌，但周二台股ADR僅中華電收跌，台積電、聯電、日月光ADR均收紅。蘋果新機採用3奈米的權值股台積電(2330)周三開盤逆揚，最高達548元、上漲4元，隨後賣壓出籠，壓低股價走跌至542元；聯電(2303)、聯發科(2454)則雙雙走強。

蘋果新機登場，蘋概股跌多漲少，鴻海(2317)、日月光投控(3711)跌約2%；大立光(3008)同樣走弱，盤中最低達2005元，下跌45元或2.20%，回測2000元大關；Type-C概念股不同調，偉詮電(2436)、創惟(6104)、威鋒(6756)等紛紛轉向下挫，而Type-C供應鏈及其他相關的祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)、正崴(2392)、優群(3217)等表現則相對強勁；玉晶光(3406)、華通(2313)、台光電(2383)、全新(2455)等股價亦走跌，穩懋(3105)相對穩盤，AirPods概念股新日興(3376)則走揚。

AI指標股廣達(2382)、緯創(3231)在平盤上下震盪，緯穎(6669)則上攻超過3%。

中秋、國慶連假助陣，旅行社股、飯店股備戰，雄獅(2731)、鳳凰(5706)、寒舍(2739)、雲品(2748)、夏都(2722)等股價均集體上漲超過3%，上市觀光餐旅類指漲近2%，造紙類、玻陶、橡膠、油電燃氣等傳統都力挺多方，類指漲1%以上。金融、鋼鐵小跌，半導體、電子、光電、航運也都跌幅居前。

美國周四將發布最新CPI(消費者物價指數)，數據可能增加下，聯準會下周舉行既定會議，市場預估利率不會變動，但評估11月再度啟動升息。而蘋果新機亮相，加上華為7奈米國產手機，產業可望掀起換機潮，科技股帶動下，可使台股在半年線上升有強力支撐，後續關注銷售實績以及旺季效應，九月底亦有作帳行情，法人預估，短期台股在季線與月線區間震盪，留意量能帶動與否。