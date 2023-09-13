花蓮縣豐濱鄉長邱福順（右一）12日與澎湖縣馬公市長黃健忠（右二），共同簽署結盟聯合聲明，兩地正式成為姊妹市。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

澎湖縣馬公市今年2月曾參訪花蓮縣豐濱鄉，取經社福相關政策，時隔半年，豐濱鄉前往該市交流觀光產業發展議題，並共同簽署結盟聯合聲明，雙方正式締結為姊妹市後，將積極促進跨海合作交流，為公部門協力夥伴關係再創新猷。

豐濱鄉公所團隊本月11日在鄉長邱福順的率領下，前往馬公市進行3天2夜的交流參訪行程，並受到該市長黃健忠及公所團隊熱烈歡迎，熱情介紹當地特產及特色景點。雖然豐濱鄉緊鄰太平洋，每天均能看見一望無際的蔚藍海景，不過澎湖縣四面環海的絕美景致與人文特色，仍讓參訪團讚嘆不已。

邱福順笑說，豐濱鄉跟馬公市間的緣分，起源於該市對公所利用智慧手環照護長者及弱勢的計畫深感興趣，今年2月便前往對社福議題進行交流，並承諾未來彼此交流會更加緊密。

他接著說，馬公市近年觀光產業發展或文化傳承工作的成果是各界有目共睹，且公私協力推動地方創生的模式值得參考與學習，尤其台灣當前偏遠鄉鎮普遍面臨人口老化、對外交通不便的困境，如何將劣勢扭轉成優勢，建構屬於豐濱鄉的「幸福熟齡城鎮」，是鄉內整體發展願景，也是他任內的政策目標，便決定帶著公所團隊前來汲取相關經驗。

馬公市長黃健忠認為，豐濱鄉近年推展觀光的成績亮眼，社會福利方便，將科技與醫療結合應用在長者照護的模式，深值馬公市借鏡，這也是當初不惜帶隊飄洋過海前往豐濱取經的主要目的，期盼未來「豐濱照護模式」能成功複製到馬公當地，造福更多澎湖需要社會福利多關懷的長輩們。

兩公所團隊在相互交流、分享經驗後，12日在豐濱鄉民代表會主席司玉花、馬公市民代表會主席歐銀花見證下，分由邱福順跟黃健忠擔任代表，共同簽署結盟聯合聲明，宣布豐濱、馬公兩地正式締結為姊妹市，期許未來在各施政面向能持續加強擷取長處及優點，打造適合移居的幸福城市。