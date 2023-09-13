涉學倫爭議的前國安局長陳明通參加台大人員榮退儀式，引發台大社科院長蘇宏達不滿。台大校長陳文章今天表示，尊重相關程序，但他也希望陳明通向學校和社會大眾致歉。

前新竹市長林智堅、行政院副院長鄭文燦被控論文抄襲，經台灣大學審定後，碩士學位被撤銷，兩人的指導教授、前國安局長陳明通被檢舉涉學生論文指導不周，台大教評會認定陳明通未達應解聘程度，教育部因此核定陳明通退休。

台灣大學社會科學院院長蘇宏達昨天在臉書發文指出，自己依通知參加台大卸任主管暨人員榮退儀式，赫然發現陳明通在受獎之列；台大校長豈能對已被嚴重傷害台大校譽、至少已兩名學生的論文抄襲被認定、迄今仍拒絕道歉的人頒獎表揚，校長陳文章必須立刻下台。

台灣大學校長陳文章今天接受中央社記者訪問時表示，陳明通經台大教評會認定未達應解聘程度，教育部也核定退休，他身為台大校長，應尊重相關程序，因此依照台大教職員工退休紀念品致贈要點，致贈紀念品給退休人員。

回顧昨天活動，陳文章提到，陳明通接受紀念品後，在照相儀式中有來向他致意，並用台語說「這代誌真歹勢」，但茶敘時間時，陳明通就已先行離開。

陳文章指出，他一直衷心希望陳明通向學校和社會大眾致歉，畢竟陳明通指導的學生有兩人因抄襲被撤銷學位，陳明通未盡到老師的責任，且身為台大校友，這件事對母校傷害很大；人的一輩子不可能沒犯錯，但犯錯後必須道歉，才能重新獲得接納，之後他若有機會跟陳明通見面或談話，會把這番話再講一遍。

台大校方昨天也透過文字澄清，學校依往例於9月12日舉行年度「名譽教授、卸任主管暨退休人員茶會」，前國發所教授陳明通已獲教育部核准退休，因此名列今年退休人員之一，由校長按例代表學校致贈紀念品，每名老師退休時，學校都會致贈紀念品，並非「頒獎」。（編輯：李亨山）1120913