台灣和加拿大正在商談「投資促進及保障協議」（FIPA），加拿大駐台官員今天透露，一切進展順利，預料台加今年底前就能簽訂協議。

加拿大卑詩省大溫哥華商會 （Vancouver Board of Trade）今天主辦「釋放機遇：加強卑詩省－台灣貿易關係」（Unlocking Opportunities: Strengthening B.C. - Taiwan Trade Relations）會議，吸引100多人參加。

加拿大駐台北貿易辦事處貿易暨投資處處長敬獵人（Ed Jager）在會議中說，台灣已成為加拿大印太戰略中重要一環，主動透露台灣和加拿大的FIPA談判非常順利，「我很有信心今年底就能簽訂這個協議」。

加拿大明年將擔任「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）輪值主席國，台灣多次呼籲加拿大支持台灣加入。敬獵人說：「CPTPP有高標準的國際規範，坦白說，台灣都合乎了這些要求，所以我們期盼看到台灣能成為CPTPP的一分子。」

加拿大出口台灣的貿易額中有將近一半源於卑詩省，卑詩省貿易省務廳長貝振國（Jagrup Brar）不僅出席為這場會議致詞，還全程參與到結束，顯見台灣在他心中的份量。曾造訪台灣的他對台灣的便利捷運和夜市小吃印象最深刻，他強調，卑詩省今年設立了台灣貿易投資辦公室，就是希望深化雙邊關係。

卑詩省和台灣的經貿交流和產品進出口以科技、清潔能源、農漁業產品、煤礦等為主。

為了進一步開拓台加商機，台北市進出口商業同業公會代表團一行9人首度造訪加拿大，將陸續到溫哥華（Vancouver）、愛德蒙頓（Edmonton）和多倫多（Toronto）。

台北市進出口商業同業公秘書長黃文榮在會議中大力推銷與台灣做生意的好處，他分享一個小故事，一家歐洲廠商主動提到常常跑台灣，因為「哪裡有錢賺就會去哪裡，台灣絕對是個可以讓企業賺錢的地方」。

敬獵人隨即分享另一則小故事。他說：「曾經是世界第一高建築的台北101大樓很有名，其中最令人矚目的景點就屬裝飾華麗、懸掛在92層、重達660噸的金色大圓球，因為超高層大樓要降低強風引發的振動反應，所以建造了這個『抗風阻尼器』大球，而這個大球是由安省公司Motioneering設計，在台灣建造完工，是一個台加合作的完美例子。」

加拿大最大維生素軟糖公司「禾寶藍」（Herbaland）總裁楊秀偉（Aisha Yang）和電動機車品牌Damon Motors財務副總裁譚聖佑（Michael Tan）都是台裔企業家，他們說，台灣的研發創新、效率能量、法治規範、社會責任等價值觀均與加拿大一致，經商不會有障礙。

駐溫哥華經濟文化代表處處長劉立欣表示：「有人會質疑台海政局不穩定是否會影響經商，但台灣與世界民主國家理念相通，正是長長久久經商最需要的，加拿大全力捍衛台海穩定，也代表對台灣前景充滿信心肯定。」（編輯：馮昭）1120913