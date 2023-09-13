花蓮縣衞生局食安稽查人員到縣內糕餅業者工廠、店面賣場實地了解製作環境。（花蓮縣衛生局提供／王志偉花蓮傳真）

中秋節將至，花蓮縣衛生局與食品藥物管理署進行月餅產品及製造過程等稽查，查核31家次，抽驗68件月餅、檢驗120項次，全數符合規定。不過在查核過程中，發現2間製造場所電風扇及天花板、冰庫外觀不潔等，避免受到污染，已輔導並已要求改善。

花蓮縣衛生局與食品藥物管理署連日來執行「中秋應景食品製造業稽查」、「中秋應景食品抽驗」及「中秋應景餐飲業稽查」專案，針對縣內烘焙坊、超市、量販店、攤商、傳統市場及餐飲場所進行稽查，查核月餅餡料如鹹蛋黃、豆餡，烤肉常用的食材，如肉類及其加工製品、水產類及其加工製品、香辛植物調味料等。

衛生局長朱家祥說，檢驗項目包括食品添加物，如防腐劑、甜味劑、漂白劑、亞硝酸鹽、動物用藥殘留檢驗等，檢驗結果均符合安全衛生規範。另針對製造場所稽查，有電風扇及天花板不潔、冰庫外觀不潔、定型化契約未揭示食品登錄字號等缺失，2間業者經輔導後均已改善。

衛生局提醒民眾，選購月餅及烤肉食材時應優先選擇信譽良好商家，不買來路不明或在衛生不良場所販售的產品，開封後除了在有效期內食用完畢，應依產品包裝建議方式冷凍或冷藏保存，並注意產品外觀是否變質及標示完整性；烤肉時也應注意食材新鮮度、生熟食分開處理、食物應充分加熱後再食用，以確保食品衛生安全。

如有消費問題或任何爭議，可撥打電話花蓮縣衛生局食品藥物管理科電話：8224750。